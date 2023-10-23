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03:16, 23 октября 2023Россия

Правительство выделит сотни миллионов рублей на реконструкцию детских театров

Правительство РФ выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На реконструкцию и капитальный ремонт детских театров правительство России выделит более 800 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в 2023 и 2024 годах в регионы на эти цели будут перечислены 836,5 миллиона рублей. Самая крупная сумма — более 198 миллионов — пойдет на реконструкцию Волгоградского театра кукол. Также в этом году на завершение капитального ремонта областного театра кукол средства получит Томская область

В 2024 году свыше 630 млн рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях. В правительстве пояснили, что финансирование позволит обновить детские театры, увеличить количество посетителей и повысить туристическую привлекательность регионов.

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