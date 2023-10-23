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08:31, 23 октября 2023Из жизни

Сердце 70-летнего охранника не выдержало из-за секса с проституткой

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

У жителя Малави, занимавшегося сексом с проституткой, остановилось сердце. Об этом сообщает издание Nyasa Times.

Перед визитом к проститутке 70-летний Лемон Валама, работавший охранником в гостинице для путешественников, принял «Виагру». Остановка сердца произошла прямо во время полового акта.

Медики не смогли спасти мужчину. По их заключению, организм пожилого малавийца не выдержал физической нагрузки.

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Ранее сообщалось, что специалисты обратили внимание на повышенную смертность при сердечных приступах во время полового акта. Они полагают, что это связано с шоком их партнеров, которые не знают, как реагировать, и не догадываются сразу вызвать скорую помощь.

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      Олег Парамонов
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