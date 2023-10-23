Сердце 70-летнего охранника не выдержало из-за секса с проституткой

У жителя Малави, занимавшегося сексом с проституткой, остановилось сердце. Об этом сообщает издание Nyasa Times.

Перед визитом к проститутке 70-летний Лемон Валама, работавший охранником в гостинице для путешественников, принял «Виагру». Остановка сердца произошла прямо во время полового акта.

Медики не смогли спасти мужчину. По их заключению, организм пожилого малавийца не выдержал физической нагрузки.

Ранее сообщалось, что специалисты обратили внимание на повышенную смертность при сердечных приступах во время полового акта. Они полагают, что это связано с шоком их партнеров, которые не знают, как реагировать, и не догадываются сразу вызвать скорую помощь.