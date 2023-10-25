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13:59, 25 октября 2023Россия

Российские католики призвали вернуть памятную доску литовскому архиепископу

Католическая епархия Москвы призвала вернуть памятную доску архиепископу Рейнису
СюжетПротесты в России

Фото: Aleksandrmurin / Wikimedia

В отношении литовского архиепископа Мечисловаса Рейниса ведется процесс канонизации, он умер в тюрьме и заслуживает увековечивания на месте погребения. Об этом заявил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, сообщает в среду, 25 октября, РИА Новости.

«Память о Рейнисе сохраняется среди католиков в России, в частности, в храме Святого розария Пресвятой Девы Марии во Владимире ему установлена мемориальная доска», — сказал он.

Католический викарий добавил, что, по его мнению, эстонский архиепископ — выдающийся государственный и общественный деятель, который, «безусловно, заслуживает также и того, чтобы память о нем была увековечена на месте его мученической смерти».

Ранее сообщалось, что Литва и Эстония направили ноту протеста России из-за демонтажа памятных табличек на Князь-Владимирском кладбище в городе Владимире, посвященных иностранцам, умершим во Владимирской политической тюрьме. Мемориал исчез в середине октября. Как пояснил журналистам глава города Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, а сейчас на кладбище идет реставрация.

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      Игорь Дмитров
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