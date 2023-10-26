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20:29, 26 октября 2023Россия

«Яблоко» сообщило об обсуждении Путиным и Явлинским спецоперации

Партия «Яблоко» сообщила, что Путин встречался с Явлинским по теме спецоперации

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский обсудили тему специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram.

«26 октября 2023 года состоялась встреча Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным. Главным предметом обсуждения была необходимость соглашения о прекращении огня в зоне СВО», — пояснили в партии.

Помимо того, во время встречи обсуждались проблемы российской экономики. Грядущие президентские выборы не обсуждались, подчеркнули в «Яблоке».

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Ранее журналист Андрей Колесников в своей колонке для «Коммерсанта» сообщил, что в Кремле заметили Явлинского. По его словам, политик посещал Кремль накануне вечером, сразу после встречи главы государства Владимира Путина с представителями религиозных объединений.

Позднее пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что 26 октября Явлинский встретился с Владимиром Путиным.

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      Никита Абрамов
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