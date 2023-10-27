Экс-премьер Британии станет телеведущим

Борис Джонсон станет ведущим британского канала альтернативных взглядов GB News

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.

Джонсон заявил, что с радостью принял предложение о работе на GB News в качества ведущего. Экс-премьер Британии будет вести документальный сериал, который «продемонстрирует силу Британии по всему миру» и примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

«Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и трудностях. И том, почему наши лучшие дни впереди», — высказался Джонсон о предстоящей работе на телеканале.

Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании летом 2022 года. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Политик также пообещал поддержать своего преемника и выразил уверенность в том, что Великобританию ждет золотое будущее.