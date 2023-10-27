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17:18, 27 октября 2023Силовые структуры

Санитара «Азова» приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирного жителя

В ДНР суд приговорил санитара «Азова» к 25 годам за расстрел мирного жителя

Фото: Прокуратура ДНР

Суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы 27-летнего санитара «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Евгения Савельева за расстрел мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский военнослужащий признан виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, 27 марта 2022 года санитар заметил мирного жителя у трансформаторной будки в Мариуполе и расстрелял его из автомата. Полученные ранения мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения «Азова» за покушение на гражданских.

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