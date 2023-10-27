Санитара «Азова» приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирного жителя
Суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы 27-летнего санитара «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Евгения Савельева за расстрел мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Украинский военнослужащий признан виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным суда, 27 марта 2022 года санитар заметил мирного жителя у трансформаторной будки в Мариуполе и расстрелял его из автомата. Полученные ранения мужчины оказались несовместимыми с жизнью.
Ранее суд ДНР приговорил к 26 годам колонии командира отделения «Азова» за покушение на гражданских.