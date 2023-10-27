Бульвар в российском городе решили продать на «Авито»

Бульвар в Мурино выставили на продажу на «Авито» за 99 миллионов рублей

Петровский бульвар в городе Мурино Ленинградской области решили продать за 99 миллионов рублей. Владелец разместил соответствующее объявление на платформе «Авито», сообщает «Комсомольская правда».

Бульвар площадью восемь тысяч квадратных метров находится в продаже с 16 октября. Продавец — агентство «Семко девелопмент». Представители российской компании отмечают, что территория станет хорошим местом для объектов торговли. «Также участок можно использовать под спорт, выставки, площадки и благоустройство», — говорится в объявлении.

Территория бульвара располагается в зоне Р-2 и считается «зоной зеленых нахождений общего пользования». То есть объект подходит для размещения парков, скверов, садов, искусственных водоемов, объектов инженерно-технического обеспечения, пунктов питания и дорог.

Ранее за 99 миллионов рублей на продажу выставили здание церкви в Мурманске.