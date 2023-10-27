Кардашьян выпустила мужское нижнее белье и заработала миллион долларов за минуту

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян выпустила линию мужского нижнего белья бренда Skims и заработала миллион долларов за минуту. Об этом сообщает TMZ.

Согласно источникам издания, старт продаж стал особенно успешным для предпринимательницы. Оказался побит рекорд посещаемости сайта марки, а количество заказов достигло 25 тысяч за первые пять минут, принеся компании миллионы долларов.

При этом известно, что Кардашьян удалось привлечь повышенное внимание к продукции бренда благодаря рекламной кампании с участием известных спортсменов. Среди них — нападающий сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, игрок в американский футбол Ник Боса и канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер.

Ранее в октябре американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) также снялась в рекламе нижнего белья бренда Skims. Карди Би примерила несколько комплектов корректирующей одежды. В том числе она позировала в облегающем кроп-топе и стрингах оливкового оттенка, а также в бежевой майке и шортах в рубчик.