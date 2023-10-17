Карди Би снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) снялась в рекламе нижнего белья бренда Skims бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

31-летняя знаменитость примерила несколько комплектов корректирующей одежды. В том числе она позировала в облегающем кроп-топе и стрингах оливкового оттенка, а также в бежевой майке и шортах в рубчик. Кроме того, звезда предстала перед камерой в темно-зеленом бюстгальтере без косточек и трусах-шортах и подчеркивающем силуэт платье длины макси аналогичного цвета.

При этом певица распустила уложенные волнами локоны винного оттенка и сделала макияж в коричневых тонах. Так, она подчеркнула глаза стрелками и обвела контур губ карандашом.

Ранее в октябре Карди Би отметила свой день рождения в откровенном образе и возмутила пользователей сети. В честь своего 31-летия звезда отправилась в ресторан Delilah в Западном Голливуде вместе с друзьями и супругом — рэпером Offset. Для выхода в свет она выбрала красное корсетное платье на бретелях и с глубоким декольте, которое обнажало большую часть ее груди.