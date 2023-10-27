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11:02, 27 октября 2023Бывший СССР

На бизнес-форуме в Киеве людей в военной форме попросили «спрятаться в уголке»

Украинских волонтеров на бизнес-форуме попросили не пугать мужчин военной формой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На проходящем в Киеве бизнес-форуме Young Business Club украинских волонтеров в военной форме попросили «спрятаться в уголке», чтобы не пугать ею присутствующих на мероприятии мужчин. Об этом рассказала глава патронатной службы украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) «Ангелы Азова» Елена Толкачева, сообщает издание «Страна.ua».

По ее словам, случившееся вызвало у нее возмущение. «По факту просто неуважение. Не знаю, как передать эмоции, которые мы испытываем. Извините, но это противно», — заявила Толкачева.

Отмечается, что после скандала управляющий партнер Young Business Club принес извинения и пообещал принять внутренние меры. «Я хотел бы извиниться перед всеми военными, потому что в такое время любое неосторожное слово, неуместный формат высказывания, оно просто недопустимо. Тем более для организации, которая считает себя социально ответственной, а мы себя такой считаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина попытался уплыть от сотрудников военкомата, желавших вручить ему повестку. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

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      Алевтина Запольская
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