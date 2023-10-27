Россияне назвали свои главные страхи

«Ъ»: больше всего россияне в третьем квартале 2023 года боялись БПЛА

Больше всего россияне в третьем квартале 2023 года боялись беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О главных страхах жителей страны пишет «Коммерсантъ».

По данным компании «Национальный индекс тревожностей», в июле—сентябре суммарный индекс тревожности, связанный с атаками БПЛА, составил 811,1 медиаюнга (единица воспроизводства тревоги).

Кроме того, отмечается, что отсутствие на киноэкранах фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» тревожило пользователей соцсетей сильнее, чем слухи о новой волне мобилизации.

Уточняется, что сильнее всего россияне в третьем квартале встревожили атаки на Крымский мост 17 июля, нежилые здания в столице 24 июля, небоскребы в «Москва-Сити» 30 июля и 1 августа, а также налет БПЛА сразу на семь субъектов 30 августа.

Ранее стало известно, что четверть россиян (26 процентов) боятся лишиться работы из-за активного развития технологий.