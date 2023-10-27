Россиянин решил полетать на паралете и получил травмы

В Саратовской области мужчина получил травмы при жесткой посадке паралета

В Саратовской области при жесткой посадке паралета пострадал 41-летний мужчина. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

Предварительно, мужчина решил полетать с паралете в селе Воскресенское. Он пострадал в сентябре, но о случившемся стало известно только сейчас. На летательном аппарате он находился вместе с пилотом.

Известно, что при взлете воздушное судно резко потеряло высоту и совершило жесткую посадку, в результате которой пассажир получил травмы. Какие конкретно травмы он получил — не сообщается.

Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Чегемском районе Кабардино-Балкарии мужчина упал на параплане. Пилот не справился с управлением, из-за чего параплан упал. Тот, кто им управлял, получил травмы различной степени тяжести