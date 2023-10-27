Туристка из Польши пожаловалась на засилье россиян на курортах Египта

Onet: туристку из Польши оскорбило, что ее приняли за русскую в отеле Египта

Жительница Польши Эмилия побывала на популярном курорте Египта и пожаловалась на «засилье» российских туристов и ориентированный на них сервис. Историю полячки публикует портал Onet.

Девушка написала, что «русское влияние» в Шарм-эш-Шейхе была заметно уже в аэропорту. По ее словам, в зале прилета в основном слышалась русская речь, а на выходе стояло большое количество представителей туроператоров с табличками на русском.

Путешественницу оскорбило, что при заселении в отеле ее и всю группу ее соотечественников приняли за россиян, несмотря на польские паспорта. Более того, им выдали конверты со справочной информацией на русском языке. «Тогда я сломалась, — заявила полячка. — Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию».

Туристка также рассказала, как отказалась от селфи с двумя гражданами РФ, которые подошли к ней в курортной зоне. Девушка сообщила, что «не хочет иметь с ними ничего общего», так как они «агрессоры».

Полячку возмутили и местные бары, где «на квадратный метр приходилось десять русских». «Звучала русская музыка, они пели, смеялись и прекрасно проводили время, — добавила она. — Тогда я поняла, что нет места, куда я могла бы пойти и не слышать этот язык».

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