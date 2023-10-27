Россияне описали методы таможенников в Латвии фразой «какое-то садо-мазо»

TourDom.ru: таможенники в Латвии начали взвешивать российские авто на границе

В Латвии начали взвешивать машины с российскими номерами на границе, чтобы не пускать в страну. Новые методы таможенников россияне описали фразой «какое-то садо-мазо», пишет издание TourDom.ru.

Сотрудники латвийской таможни не пропускают автомобили с номерами России, если их вес с грузом и пассажирами превышает полную массу в техпаспорте.

Водители, которые знают о методах правоохранителей, стали заранее высаживать людей перед пропускным пунктом Убылинка. Путешественникам приходится проходить границу пешком, путь составляет около километра.

Как пишет портал, мера стала популярной у латвийских таможенников, но применяют они ее не всегда. «Это какое-то садо-мазо. Ведь закрыли уже все, что можно, а они все равно пищат да лезут», — возмутились подписчики Telegram-канала издания.

Ранее сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законопроект, который запрещает автомобилям с российской регистрацией находиться на территории страны. Поправки предусматривают обязательную перерегистрацию машин, а в случае невыполнения требования — их конфискацию. Причем арестованные и конфискованные у россиян автомобили собрались отдавать украинцам.