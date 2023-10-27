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12:42, 27 октября 2023Бывший СССР

В Армении назвали условия мира с Азербайджаном

МИД Армении: мир с Азербайджаном реален при исполнении Алма-Атинской декларации

Фото: Gor Davtyan / Reuters

Мир между Ереваном и Баку возможен при исполнении Алма-Атинской декларации 1991 года. Такое условие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян назвал на пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, для долгосрочного мира необходимы действенные шаги со стороны всех государств региона и «отказ от максималистских притязаний».

«Возможно достичь стабильного мира, заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, если будет однозначным признание территориальной целостности Армении и Азербайджана, будет проведена делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и самых последних карт [времен] СССР», — заявил глава армянского МИД.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его мнению, соответствующий договор может быть подписан в течение ближайших нескольких месяцев.

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      Алевтина Запольская
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