В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление во время полета

В кабине пилотов самолета USA Jet произошло задымление во время полета

В кабине пилотов самолета авиакомпании USA Jet Airlines произошло задымление во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Эль-Пасо (Техас) в Луисвилл (Кентукки). Отмечается, что командир воздушного судна решил следовать в запасную авиагавань.

В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту техасского города Лаббок. По данным источника, приземление судна прошло благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее в октябре самолет авиакомпании JetBlue приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и упал на хвост во время высадки пассажиров. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Бриджтауна (Барбадос), из-за смещения веса. Многие пассажиры уже успели покинуть воздушное судно, когда оно резко наклонилось назад.