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07:35, 27 октября 2023Россия

В России изменили правила миграционного учета иностранцев

Иностранцы по прибытии в РФ могут встать на миграционный учет через «Госуслуги»

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Правительство России изменило правило миграционного учета иностранцев. Закон уже вступил в силу в четверг, 26 октября, соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Теперь прибывшие в Россию иностранцы могут становиться на миграционный учет онлайн через портал «Госуслуги». Утвержденные кабмином нормы расширяют перечень случаев, когда иностранцы и лица без гражданства могут уведомлять органы миграционного учета о месте пребывания себя и своих детей младше 18 лет.

Так, иностранные граждане должны в срок за семь дней встать на миграционный учет через портал Госуслуги. Это может произойти при условии, если иностранца в России принимает ее гражданин, который имеет собственность и личный кабинет в «Госуслугах». Теперь в электронной форме подтвердить можно и согласие на это принимающей стороны.

Ранее МВД России предложило изменить систему постановки иностранных граждан на миграционный учет в стране, введя единый срок и увеличив его с 7 до 30 дней. При этом сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня, при условии, если иностранец находится, например, в гостинице, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом.

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      Анастасия Шейкина
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