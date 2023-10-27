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16:06, 27 октября 2023Ценности

Виктория Боня прошлась по пляжу в прозрачных штанах и вызвала споры в сети

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня прошлась по пляжу в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша поделилась видео, на котором была запечатлена среди пальм спиной к камере. Для записи ролика телезвезда надела бюстгальтер со спущенными бретелями и прозрачные штаны, сквозь ткань которых видны черные плавки.

Подписчики не оценили ролик Бони, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Локти еще забыла кольнуть! Выдают возраст», «Что-то не так с пропорциями. Попа тяжелит образ», «Сзади можно было бы без фильтра», «Вам так шли ваши природные пропорции. Верните, пожалуйста, их обратно», «Что случилось? Фигура была прекрасная. Вмешалась и все испортила», — возмущались они.

В то же время были и те пользователи сети, которые заступились за своего кумира: «Такая хрупкая красотка», «Фигура шикарная», «Твоя спина и талия выглядят прекрасно», «Невероятная женщина», «Тело — бомба».

В сентябре Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи. Звезда призналась, что с ее лица исчезла пигментация, а также шрам, полученный в детстве. По словам инфлюэнсерши, достичь такого эффекта ей помогла лазерная процедура.

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      Карина Черных
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