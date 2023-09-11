Российская телеведущая Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя звезда призналась, что с ее лица исчезла пигментация, а также шрам, полученный в детстве. По словам инфлюэнсерши, достичь такого эффекта ей помогла лазерная процедура. Помимо этого, знаменитость продемонстрировала снимок, на котором видно, что на ее лбу отсутствуют косметические дефекты.

«Что стало с моей кожей после СО2-лазера. У меня исчез детский шрам на лбу, причем я только сегодня это заметила! Если помните, на лбу была пигментация, я ее убирала лазером, но эффект был на 50 процентов. Сейчас от нее не осталось и следа. Фото без ретуши и без фильтров», — подчеркнула она.

В заключение Боня порекомендовала серьезно отнестись к выбору специалиста перед упомянутой манипуляцией. «Есть большое но, и выполнять ее нужно очень деликатно!» — предупредила она.

Ранее в сентябре Виктория Боня показала кривую улыбку после пластики. 43-летняя блогерша продемонстрировала свою внешность после хирургических вмешательств, попытавшись выразить эмоции. На размещенных кадрах видно, что губы звезды выглядят криво.