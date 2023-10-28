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11:57, 28 октября 2023Интернет и СМИ

Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

Бизнесмен Илон Маск заявил, что Европа движется к гражданской войне
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Европа движется к гражданской войне, сообщил бизнесмен Илон Маск, комментируя видеоролик в соцсети X, где женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Автор поста высказал претензию лидерам Европы, которые продолжают пускать мигрантов в свои страны.

«Отправьте их (и ее конкретно) обратно на родину, где они будут более счастливы. Эти люди здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь для того, чтобы заменить вас», — написал он.

Илон Маск написал в комментарии: «Европа движется к гражданской войне».

Другие пользователи ответили Маску, что пора запускать Starship на Марс, потому что там «не будет войны». Также они пишут, что не только Европа, а весь мир «движется к войне».

Ранее Илон Маск поддержал предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего сторонников оказания военной помощи Украине, и назвал их «дураками».

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      Анастасия Яланская
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