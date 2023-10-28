Макрон призвал ЕС ввести «антитеррористические» санкции против ХАМАС

Макрон призвал ЕС ввести против ХАМАС санкции, схожие с мерами против ИГИЛ

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз ужесточить санкции против ХАМАС. Он считает, что в отношении палестинского движения должны быть введены те же меры, что и против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), сообщает газета Financial Times.

«Макрон воспользовался участием в дискуссии 27 лидеров ЕС о (палестино-израильском — прим. «Ленты.ру») конфликте, чтобы предложить блоку ужесточить санкции против ХАМАС», — пишет издание.

Уточняется, что, по мнению французского лидера, в отношении ХАМАС должны быть введены ограничения, схожие с теми, которые ЕС ввел против других террористических группировок.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.