Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 28 октября 2023Мир

В Иране заявили о возможном открытии новых фронтов против США

МИД Ирана предупредил о возможном открытии новых фронтов против США

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

В Иране заявили о возможном открытии новых фронтов против США. Об сообщает Telegram-канал Ateo Breaking cо ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

«Если США продолжат делать то, что они делали, будут открыты новые фронты против США», — заявил глава МИД.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС приветствовало решение Генассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к перемирию и призвало незамедлительно начать ее выполнение. Участники движения отметили, что это позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС заявило о провалившейся попытке наземного наступления Израиля

      Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

      Вышедшая замуж за своего пасынка 53-летняя россиянка объяснила свой поступок

      Человек с параличом научился управлять бытовой техникой силой мысли

      14 регионов Украины остались без электричества

      Израиль ответил ударами по месту запуска ракеты «земля-воздух» из Ливана

      Пленный ВСУ заявил о снабжении украинских военных на передовой наркотиками

      Подлодку «Краснодар» решили вывести из соединения ВМФ в Средиземном море

      Уехавший из России актер сериала «Кухня» сдал в аренду свою квартиру

      Илон Маск предрек гражданскую войну в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости