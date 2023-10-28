В Иране заявили о возможном открытии новых фронтов против США

МИД Ирана предупредил о возможном открытии новых фронтов против США

В Иране заявили о возможном открытии новых фронтов против США. Об сообщает Telegram-канал Ateo Breaking cо ссылкой на главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

«Если США продолжат делать то, что они делали, будут открыты новые фронты против США», — заявил глава МИД.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС приветствовало решение Генассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к перемирию и призвало незамедлительно начать ее выполнение. Участники движения отметили, что это позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.