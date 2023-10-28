В Севастополе в ДТП с автобусами пострадали 11 человек

В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человек

В результате ДТП с двумя маршрутными автобусами в Севастополе пострадали 11 человек. Об аварии в своем Telegram-канале сообщила городская полиция.

Среди пострадавших — водитель одной из маршруток и 10 пассажиров обоих автобусов. Отмечается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В аварию попали маршрутные автобусы марок «Богдан» и Mercedes. ДТП произошло возле автобусной остановки.