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01:12, 29 октября 2023Россия

В Севастополе в ДТП с автобусами пострадали 11 человек

В Севастополе в ДТП с двумя маршрутками пострадали более 10 человек

Фото: Vladimir Baranov / Gloval Look Press

В результате ДТП с двумя маршрутными автобусами в Севастополе пострадали 11 человек. Об аварии в своем Telegram-канале сообщила городская полиция.

Среди пострадавших — водитель одной из маршруток и 10 пассажиров обоих автобусов. Отмечается, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

В аварию попали маршрутные автобусы марок «Богдан» и Mercedes. ДТП произошло возле автобусной остановки.

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      Марина Совина
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