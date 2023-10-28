В США заявили об одерживаемой Россией победе над ВСУ

Экс-разведчик Риттер заявил, что Россия одерживает победу над ВСУ в ДНР

Российские войска одерживают победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в комментарии YouTube-каналу Gegenpol.

По словам бывшего разведчика, в этом регионе Россия смогла поймать ВСУ в ловушку и единственным верным решением украинского командования стало бы отступление.

«Лучшее, что сейчас может сделать Киев, — отступить для спасения жизней [военнослужащих]. Если они не построят новые оборонительные сооружения (...), то потеряют важные территории», — заявил он.

Риттер подчеркнул, что украинское командование не проводит перегруппировку и продолжает держать оборону в ДНР, благодаря чему Россия одерживает стратегическую победу.

Об успехах российских военнослужащих на Украине заявлял и координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он утверждал, что Россия может добиться тактических успехов в конфликте на Украине в ближайшие месяцы.