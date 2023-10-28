Запад начал вынуждать Украину наращивать свое производство вооружений

Al Mayadeen: Запад заставляет Киев наращивать свое производство вооружений

Западные союзники все больше заставляют украинские власти наращивать собственное военное производство в условиях острой нехватки людей. К такому выводу пришел автор материала Al Mayadeen.

В статье сказано, что начать наращивать собственное производство Украине сейчас «чрезвычайно сложно». В регионе, как отмечается, около трех десятилетий шла деиндустриализация, а также проводилась «политика жесткой экономии, навязанная Международным валютным фондом».

В то же время на фоне эскалации на Ближнем Востоке власти Киева опасаются снижения поддержки со стороны союзников. Причем особенно опасно подобное переключение внимания партнеров с Украины для Владимира Зеленского, сказано в сообщении.

На данный момент Украине не хватает квалифицированных рабочих и инженеров, счел автор материала. Он объяснил, что такое стечение обстоятельств произошло на фоне того, что в стране продолжается мобилизация. В итоге за границей, убегая от призыва, оказались миллионы украинских граждан, а в то же время «хороших специалистов насильно отправили на фронт». «У Украины просто нет человеческих ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры», — заключил он.

Ранее бывший разведчик армии США Тони Шаффер заявил, что Владимиру Зеленскому сейчас выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимания общественности к поражению Украины на фронте. «[Американский президент] Джо Байден решил поделить помощь в пропорции 60 на 40 — 60 процентов Украине и 40 процентов израильтянам», — рассказал он и добавил, что это сейчас большинство американских политиков «непреклонно поддерживает израильтян». «Так что дела обстоят не очень хорошо, да и не должны были бы», — сделал вывод Шаффер.

Уже пятый месяц ВСУ проводят активные боевые действия на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. Запад и США активно помогали властям Киева как техникой, так и финансами. При этом недавно, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию в Газе. После этого внимание союзников Украины сосредоточилось на Ближнем Востоке.