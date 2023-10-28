Бывший разведчик США Шаффер: Зеленский сидит тихо, чтобы не привлекать внимание

Владимиру Зеленскому сейчас выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание общественности к поражению Украины на фронте. Об этом заявил бывший разведчик армии США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Он сравнил нынешние действия Киева с тем, «как маленькие мышки тихонько разбегаются в ночи, пытаясь выбраться из света фар». «И в этом заключается дилемма для Зеленского: попросить ли большего, привлекая внимание к своему провалу, или просто молчать и надеяться?» — сказал экс-военный.

Украинский политик, по мнению Шаффера, сейчас испытывает катастрофические проблемы.