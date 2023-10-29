Украина потребовала оружие ради «продовольственной безопасности»

Киев потребовал от союзников больше оружия ради «продовольственной безопасности»

Украина призвала союзников увеличить военную помощь ради обеспечения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом рассказали в Минэкономики страны, передает ТАСС.

С такой просьбой Киев выступил в ходе встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте. Украинский министр экономики Юлия Свириденко отметила, что для обеспечения продовольственной безопасности необходимы международные гарантии безопасности для поставок продовольствия из Черноморского бассейна.

По ее словам, Украине требуются противоракетные и противодронные боеприпасы для защиты портовой и логистической инфраструктуры в стране. Помимо этого, Киев просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также сопровождение страхования грузов.

26 октября стало известно, что Украина приостановила движение по временному коридору в Черном море.