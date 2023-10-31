ФСБ задержала вступившего в подразделение хакеров Украины россиянина

ФСБ России задержала в Кузбассе участника украинского киберподразделения

В Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который вступил в подразделение хакеров Украины и участвовал в атаках на российские информационные ресурсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Его отправили под стражу.

По версии следствия, мужчина через мессенджер вступил в украинское киберподразделение, действующее в интересах разведывательных служб страны. Используя вредоносное программное обеспечение, он нарушал работоспособность объектов критической инфраструктуры России.

В ЦОС сообщили, что дома и на работе обвиняемого прошли обыски, во время которых были изъяты средства вычислительной техники и связи.

Ранее сообщалось, что в Томске сотрудники ФСБ задержали российского хакера, который совершал атаки на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины.