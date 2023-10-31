Российских военных заподозрили в расправе над семьей из девяти человек в ДНР. Что известно о преступлении в Волновахе?

В ДНР задержали двух военнослужащих ВС РФ, подозреваемых в убийстве 9 человек

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники правоохранительных органов задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в расправе над семьей из девяти человек. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР). По данным следствия, с жителями Волновахи, среди которых было двое детей, расправились, пока они спали — помимо множественных огнестрельных ранений у каждой жертвы было ранение в голову. Подробности о том, что известно о преступлении и его мотивах — в материале «Ленты.ру».

По подозрению в преступлении задержали контрактников с Дальнего Востока

По данным республиканского управления СКР, задержанные военнослужащие-контрактники приехали в ДНР с Дальнего Востока. По версии следствия, в ночь на субботу, 28 октября, они расправились с семьей, которая жила в частном доме на Донецкой улице в поселке Волноваха — он находится между Донецком и Мелитополем.

В настоящее время задержанных доставили в следственный отдел, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также закрепить доказательственную базу. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Преступники использовали автоматическое оружие с глушителями

Тела всех девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в субботу, 28 октября. Жертвами преступления стали пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка с дедушкой, и приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.

Со всеми членами семьи расправились в их собственных кроватях, пока они спали. Судя по всему, гости (дядя, его жена и ее брат) изначально не собирались оставаться на ночлег — они спали вповалку, в повседневной одежде. Каждому из потерпевших, включая детей, уже после расстрела сделали контрольный выстрел в голову. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Преступники вели огонь из автоматического оружия (по предварительным данным, автоматов Калашникова): они выпустили около 80 пуль. При этом, судя по тому, что выстрелов не слышал никто из соседей, преступники использовали автоматы с глушителями. На это же указывают характерные следы на некоторых изъятых с места трагедии пулях — тех, что успели исследовать.

Преступники использовали тактику зачистки дома

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, следственно-оперативная группа обнаружила, что электричество в доме семьи было отключено с щитка, но стрелявшие при этом отлично ориентировались в незнакомых помещениях. Это позволило предположить, что нападавшие имели приборы ночного видения.

Тактика передвижения подозреваемых, установленная криминалистами СКР, указывала на стандартные действия боевых групп при зачистке дома — разве что без использования гранат. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

На гильзах в доме семьи нашли армейскую маркировку

Поскольку в ДНР практически нет системы видеонаблюдения, поиск подозреваемых был крайне затруднен — соседи семьи ничего не видели и не слышали. К моменту обнаружения тел давность расправы составляла 8-10 часов, что позволяло предположить — преступление совершено около 3-4 часов ночи.

Возле дома с телами потерпевших нашли следы шин, схожих с шинами мотоцикла или квадроцикла. Гильзы, обнаруженные в доме, имели разные клейма (маркировку), но часть из них явно была из армейских поставок. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

По словам источника, сразу после обнаружения тел на место приехали руководство местной Прокуратуры, СКР, а также командование нескольких воинских частей. Около двух часов дня 29 октября неожиданно появились ориентировки на подозреваемых, в которых фигурировали бело-красный мотоцикл и фотография неизвестного происхождения.

Мотив преступления в Волновахе пока остается загадкой

Вечером накануне преступления семья из Волновахи отмечала день рождения 51-летней бабушки — и в какой-то момент у ее 53-летнего мужа возник конфликт с проходящими мимо военными. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, опросы гостей праздника и соседей показали, что ссора была с уроженцами Северного Кавказа. Что стало его причиной, на данный момент остается неизвестным.

По некоторым данным, мужчина занимался торговлей спиртным и конфликт возник на этой почве. Но данные следствия пока не подтверждают эту версию. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

В настоящее время назначены многочисленные экспертизы, в том числе баллистические и трасологические — их итогов пока нет. Официальные лица пока также никак не комментировали задержание подозреваемых.

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