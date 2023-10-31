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01:16, 31 октября 2023Мир

Постпред РФ при ООН объяснил неэффективность гумпауз на Ближнем Востоке

Постпред России при ООН Небензя: время полумер на Ближнем Востоке прошло
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Время полумер на Ближнем Востоке уже прошло, поэтому гуманитарные паузы ситуации не помогут. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, в разгар военных действий гумпомощь оказывать невозможно. «Время полумер и половинчатых обтекаемых призывов прошло, никакие гуманитарные паузы не помогут», — объяснил он неэффективность таких действий. Постпред назвал приоритетной задачей остановить кровопролитие.

«Необходимо минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло», — добавил он.

21 октября Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава.

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      Марина Совина
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