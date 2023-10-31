Постпред РФ при ООН объяснил неэффективность гумпауз на Ближнем Востоке

Постпред России при ООН Небензя: время полумер на Ближнем Востоке прошло

Время полумер на Ближнем Востоке уже прошло, поэтому гуманитарные паузы ситуации не помогут. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, в разгар военных действий гумпомощь оказывать невозможно. «Время полумер и половинчатых обтекаемых призывов прошло, никакие гуманитарные паузы не помогут», — объяснил он неэффективность таких действий. Постпред назвал приоритетной задачей остановить кровопролитие.

«Необходимо минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло», — добавил он.

21 октября Египет открыл пропускной пункт «Рафах» для доставки гуманитарной помощи. Сразу после открытия в сектор Газа въехали первые грузовики с гумпомощью для жителей анклава.