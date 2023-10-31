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09:13, 31 октября 2023Бывший СССР

Премьер Казахстана объяснил причину аварии на шахте в Карагандинской области

Премьер Смаилов связал аварию на шахте имени Костенко с нарушением безопасности
СюжетАварии на шахтах:
Алихан Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Авария на шахте имени Костенко в Карагандинской области напрямую связана с нарушением требований промышленной безопасности. Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил на заседании правительства республики, сообщает КазТАГ.

Он напомнил, что в августе подобная авария уже происходила на предприятии «АрселорМиттал Темиртау», и обвинил в происходящем руководство компании. «Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет», — подчеркнул премьер. Смаилов добавил, что в настоящий момент подходит к завершению сделка по передаче «АрселорМиттал Темиртау» в пользу Казахстана.

Ранее аким (глава) Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщал, что причиной крупной аварии на шахте имени Костенко стало возгорание и последовавший за этим взрыв газометана.

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      Алевтина Запольская
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