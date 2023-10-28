Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:49, 28 октября 2023Бывший СССР

Названа причина аварии на шахте в Казахстане

Аким Карагандинской области: причиной аварии на шахте стал взрыв газометана
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Причиной крупной аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стало возгорание и последовавший за этим взрыв газометана. Ее назвал аким (губернатор) области Ермаганбет Булекпаев, пишет РИА Новости.

Согласно предварительной версии, озвученной главой администрации Карагандинской области, известно что, в субботу, 28 октября, в шахте произошло возгорание, после чего последовал взрыв метано-воздушной смеси. Булекпаев добавил, что до сих пор неизвестна судьба 13 человек, которые в момент взрыва находились в шахте, их поиски продолжаются.

Директор карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский отметил, что ударная волна, которая последовала за взрывом, распространилась на два километра от эпицентра и вызвала масштабные последствия. «Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках», — рассказал Силинский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования Казахстану в связи с трагедией на шахте. Воскресенье, 29 октября, в республике объявлено траурным днем.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником

      ЦАХАЛ приведен в состояние высокой боеготовности на северной границе

      В Израиле объяснили необходимость наземной операции в секторе Газа

      Последствия массовой аварии в Москве попали на видео

      Премьер Нидерландов заявил о желании занять пост генсека НАТО

      «Реал» вырвал победу у «Барселоны»

      На Украине объяснили поставки российского газа через свою территорию

      Палестинцы не будут покидать сектор Газа и уходить в Египет

      Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

      В России высказались об участии США в атаке Украины на Курскую АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости