Названа причина аварии на шахте в Казахстане

Аким Карагандинской области: причиной аварии на шахте стал взрыв газометана

Причиной крупной аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана стало возгорание и последовавший за этим взрыв газометана. Ее назвал аким (губернатор) области Ермаганбет Булекпаев, пишет РИА Новости.

Согласно предварительной версии, озвученной главой администрации Карагандинской области, известно что, в субботу, 28 октября, в шахте произошло возгорание, после чего последовал взрыв метано-воздушной смеси. Булекпаев добавил, что до сих пор неизвестна судьба 13 человек, которые в момент взрыва находились в шахте, их поиски продолжаются.

Директор карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Геннадий Силинский отметил, что ударная волна, которая последовала за взрывом, распространилась на два километра от эпицентра и вызвала масштабные последствия. «Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках», — рассказал Силинский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования Казахстану в связи с трагедией на шахте. Воскресенье, 29 октября, в республике объявлено траурным днем.