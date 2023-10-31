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17:54, 31 октября 2023Путешествия

Россияне раскупили номера на курортах для богачей в Таиланде

АТОР: загрузка премиальных отелей Таиланда достигает 80-90% благодаря россиянам

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Российские туристы раскупают новогодние путевки на курорты для богачей в Таиланде. О приближающемся дефиците номеров предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, осенью-зимой 2023/2024 загрузка премиальных отелей Пхукета составляет уже 80-90 процентов, а глубина бронирования достигает апреля. Местные отельеры признаются, что основную часть приезжающих составляют россияне.

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«Сейчас отель загружен на 70-80 процентов. Из них половина — гости из России», — сообщили в Le Meridien Phuket Beach Resort. «В этом году гостей из России стало больше. Российский рынок дает нашему отелю более 50 процентов загрузки», — подтвердил представитель отеля Splash Beach.

Владельцы гостиниц советуют россиянам не откладывать бронирование путевок, потому что мест становится все меньше. При этом скидок можно не ждать: высокий спрос позволяет отельерам не снижать цены.

По данным АТОР, в ноябре стоимость тура на 11 ночей в люксовые гостиницы Пхукета составляет от 227 тысяч до миллиона рублей на двоих.

Ранее стало известно, что в октябре самый дорогой тур в Дубай обошелся двум россиянам по цене автомобиля. Туристы заплатили более 2,1 миллиона рублей за 15 дней в пятизвездочном отеле.

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      Мария Борисова
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