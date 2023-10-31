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10:20, 31 октября 2023Среда обитания

Россиянка выселила пожилых родителей из их квартиры

Жительница Тюмени переписала на себя квартиру пожилых родителей втайне от них

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Тюмени выселила пожилых родителей из их квартиры, тайно переписав недвижимость на себя. Об этом потерпевшие Дмитрий и Виктория Марчук рассказали 72.ru.

Марчукам принадлежала двухкомнатная квартира на пятом этаже многоквартирного дома на улице Николая Ростовцева. Вернувшись из поездки домой, они обнаружили, что не могут попасть внутрь жилья. Старший по подъезду сообщил россиянам, что во время отсутствия пенсионеров их дочь Инна принесла ему документы, согласно которым официально является владелицей объекта.

Потерпевшим и их внучке с инвалидностью, которая проживает с ними, пришлось переехать в съемную «однушку» в соседнем доме. За аренду Марчуки платят по 15 тысяч рублей в месяц. Дочь игнорирует все попытки родителей связаться и обсудить ситуацию. При этом все вещи пары остались в прежней квартире. «Соседи нам потом рассказывали, что из квартиры выносили мешки на мусорку. Как так? Родители же живы еще», — сказала Виктория.

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Пара обратилась в полицию и попросила о помощи власти, однако решать проблему через суд они не хотят из-за нехватки денег. По данным Росреестра, квартира перешла к другому собственнику в 2018 году. В то время оба прежних владельца находились в больнице — Марчуки считают, что их дочь воспользовалась ситуацией.

Дмитрий и Виктория рассказали, что замечали за Инной странное поведение. По их словам, дочь специально наняла медсестру, которая давала им неизвестные лекарства.

Ранее москвич выселил пожилую родственницу из квартиры, из-за чего ей пришлось переехать в подъезд. Соседи сообщили, что соцзащита осведомлена о ситуации, однако не старается решить проблему женщины.

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      Александра Качан
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