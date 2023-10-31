Участника украинского нацбата осудили на пять лет в российском регионе

ФСБ: в Крыму осудили на пять лет участника нацбата имени Челебиджихана

Джанкойский районный суд в Крыму приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего участника украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ России.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, гражданин Украины вступил в батальон в 2017 году. В апреле 2023-го его задержали при попытке въехать в Крым. Отмечается, что родного брата мужчины осудили за аналогичное преступление.

21 июля 2022 года «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» внесен в единый федеральный список террористических организаций, который составляет ФСБ. Он был создан в январе 2016 года и формировался при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».