В Израиле заявили о 10-процентном выполнении задачи по уничтожению ХАМАС

В Израиле заявили, что задача по уничтожению ХАМАС выполнена на 10 процентов

Задача по уничтожению палестинского движения ХАМАС выполнена на данный момент на 10 процентов, заявил неназванный высокопоставленный израильский чиновник. Его со ссылкой на газету Israel Hayom цитирует РИА Новости.

По его словам, Израиль прошел около 10 процентов того расстояния, которое нужно для «достижения цели по свержению ХАМАС».

Также газета утверждает, что в Совете по нацбезопасности Израиля и министерстве иностранных дел независимо друг от друга изучаются варианты управления Палестиной после окончания военного конфликта. Среди них — международный контроль над регионом, совместное управление Израиля и Египта, а также передача власти в Газе палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.

Ранее 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил начало третьей фазы военной операции против ХАМАС в секторе Газа. «Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно», — заявил он.

