Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 30,1 %

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась почти на треть. Об этом во вторник, 24 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

С 23 по 29 октября был госпитализирован 3781 человек. Это на 19,2 процента больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 20 754 пациента, что на 32 процента больше. 61 человека спасти не удалось.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,32 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 30,1 процента», — говорится в заявлении оперштаба.

Увеличение заболеваемости отмечено в 72 субъектах страны.

За прошлый аналогичный период прирост составлял 20,1 процента. С 16 по 22 октября были госпитализированы 3172 человека. Это на 14,3 процента больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 15 722 пациента, что на 0,9 процента меньше. 50 человек спасти не удалось.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал пики заболеваемости COVID-19. По его словам, сейчас наблюдается постепенный рост числа заражений. Сначала он будет плавным, затем более резким. Первый заметный пик придется на период с конца ноября до середины декабря, полагает специалист.