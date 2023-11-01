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03:46, 1 ноября 2023Россия

Путин назначил врио губернатора Вологодской области

Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Он попросил у президента поддержки в реализации программы социально-экономического развития Вологодчины, обозначив проекты в сфере туризма, благоустройства и создания комфортной среды, продвижения брендов области.

В своем Telegram-канале Филимонов заявил, что планирует активно применять в регионе передовые практики, которые показали эффективность в Московской области. Также он рассказал, что Вологодская область является для него родной — он вырос в этом регионе. «Хорошо его знаю, люблю и чувствую», — признался он.

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      Марина Совина
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