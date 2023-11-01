Путин назначил Георгия Филимонова врио губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее Филимонов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. Он попросил у президента поддержки в реализации программы социально-экономического развития Вологодчины, обозначив проекты в сфере туризма, благоустройства и создания комфортной среды, продвижения брендов области.

В своем Telegram-канале Филимонов заявил, что планирует активно применять в регионе передовые практики, которые показали эффективность в Московской области. Также он рассказал, что Вологодская область является для него родной — он вырос в этом регионе. «Хорошо его знаю, люблю и чувствую», — признался он.