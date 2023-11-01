Россияне назвали раздражающие запреты в съемном жилье

Главной причиной для конфликтов россиян с арендодателями стал запрет на животных

Главной причиной конфликтов россиян с арендодателями оказалась невозможность проживать с домашними животными. Раздражающие запреты владельцев квартир назвали участники совместного опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ). С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По словам аналитиков, 63 процента россиян хотя бы раз в жизни снимали жилье, и у 56 процентов из них случались конфликты с арендодателям. Основной запрет был связан с домашними питомцами — заводить и содержать их в съемной квартире запрещает каждый третий владелец жилья.

Кроме того, около 26 процентов владельцев жилья требуют, чтобы в квартире проживал только сам квартирант — нельзя приглашать гостей на долгий срок или жить с партнером. 23 процента запрещают менять интерьер, а 22 процента — даже мебель. Другие 19 процентов респондентов рассказали, что их могут обязать освободить жилье, если арендодатель сочтет его состояние неприемлемым. Лишь у 12,5 процента квартиросъемщиков нет никаких запретов.

64 процента россиян поделились, что, по условиям аренды, владелец недвижимости собирается периодически проверять жилье. При этом каждый пятый из них приходит в любой момент без какого-либо предупреждения, а 45 процентов — только предварительно сообщив о своем визите. Еще 21 процент арендодателей посещают сдаваемую недвижимость только в случае поломок или других проблем. А 15 процентов общаются с владельцами жилья в удаленном режиме.

Ранее россиянам рассказали, кто должен нести ответственность за поломку мебели и техники на съемной квартире. Так, арендатор не обязан полностью оплачивать ремонт, если не виновен в неисправности.