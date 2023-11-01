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10:39, 1 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин приревновал бывшую сожительницу и пришел с ножом к ней на работу

В Иркутске россиянину дали срок за покушение на жизнь бывшей сожительницы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Иркутске 48-летний россиянин получил шесть с половиной лет колонии за покушение на жизнь сожительницы. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в апреле ревновавший бывшую сожительницу мужчина вооружился ножом и отправился в административное здание на улице Марата, где работала женщина. Там он сначала избил ее руками, а затем выхватил нож и нанес им несколько колющих ударов. На крики женщины прибыли находившиеся на этаже люди, которые помогли обезвредить мужчину и спасли потерпевшую.

Следователи СКР собрали полную доказательственную базу его причастности к содеянному. После этого они направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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