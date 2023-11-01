Россиянина засыпало углем в вагоне поезда при погрузке

В Кемеровской области мужчину засыпало углем в вагоне поезда при погрузке

В Кемеровской области мужчина при погрузке оказался засыпанным углем в вагоне поезда. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Кузбассу.

Там уточнили, что россиянин обрабатывал вагоны на погрузочном пути. Из-за нарушения требований техники безопасности в момент погрузки в вагон угля его придавило углем. Врачи не смогли спасти мужчину, так как он получил несовместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают причины случившегося, возбуждено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двоих рабочих засыпало зерном при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат. Врачи не смогли спасти мужчин 19 и 39 лет.