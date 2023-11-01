Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 1 ноября 2023Россия

Россиянина засыпало углем в вагоне поезда при погрузке

В Кемеровской области мужчину засыпало углем в вагоне поезда при погрузке

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кемеровской области мужчина при погрузке оказался засыпанным углем в вагоне поезда. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Кузбассу.

Там уточнили, что россиянин обрабатывал вагоны на погрузочном пути. Из-за нарушения требований техники безопасности в момент погрузки в вагон угля его придавило углем. Врачи не смогли спасти мужчину, так как он получил несовместимые с жизнью травмы.

Следователи устанавливают причины случившегося, возбуждено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двоих рабочих засыпало зерном при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат. Врачи не смогли спасти мужчин 19 и 39 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?

      Белорусские депутаты ратифицировали меморандум для вступления в ШОС

      Ситибанк объявил о запрете оплачивать со своих карт коммуналку и услуги связи

      Раскрыто местонахождение тысяч гуру российского бизнеса

      В России нашли еще один способ сдержать рост цен на курятину

      Голая женщина зашла ночью в кафе Петербурга и заявила о побеге из плена

      В России представили «Москвич 6» на альтернативном топливе

      Стало известно о сорванной ротации ВСУ под Работино

      Появилось видео с бьющим мину кувалдой бойцом ВСУ

      Одноклубник высказался о задержании экс-футболиста сборной России с наркотиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости