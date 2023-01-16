На российском предприятии двух рабочих насмерть засыпало зерном

В Тамбовской области двух рабочих засыпало зерном на сельхозпредприятии, они погибли

На сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двое рабочих погибли, так как их засыпало зерном. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, ЧП произошло в Сосновском районе российского региона при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат. Погибли мужчины 19 и 39 лет.

После случившегося СК начал проверку, следователи провели осмотр места происшествия.

Ранее в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница, в результате чего мужчины упали в кипяток.