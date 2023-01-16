Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 16 января 2023Россия

На российском предприятии двух рабочих насмерть засыпало зерном

В Тамбовской области двух рабочих засыпало зерном на сельхозпредприятии, они погибли

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

На сельхозпредприятии в селе Левые Ламки Тамбовской области двое рабочих погибли, так как их засыпало зерном. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, ЧП произошло в Сосновском районе российского региона при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат. Погибли мужчины 19 и 39 лет.

После случившегося СК начал проверку, следователи провели осмотр места происшествия.

Ранее в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в яму с кипятком и обварились насмерть. Когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница, в результате чего мужчины упали в кипяток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных
Пленный украинский военный рассказал о гибели целой роты
Россиянка побывала на Бали и описала остров словами «русская деревня»
Россиянам объяснили популярность мистических газет и журналов
Украинские войска обстреляли Макеевку
Российский командир Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой
В Совфеде ответили на слова об изоляции России
В США назвали цену на газ для Европы при долгосточных контрактах
Немецкий политик ответил на требование Киева предоставить списанные истребители
В сети восхитились внешностью мотоциклистки при примерке байкерского костюма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.