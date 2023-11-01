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16:27, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Раде предупредили о возможном отказе Запада от помощи Украине

Депутат Рады Гончаренко: отказ США от помощи Украине станет примером для стран

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Отказ США и Великобритании от поддержки Украины может стать примером для других стран. Об этом заявил британскому изданию Express депутат Рады Алексей Гончаренко.

Издание пишет, что в Лондоне начался кризис в отношениях между Лейбористской и Консервативной партиями парламента из-за конфликта в Израиле. Гончаренко выразил опасения, что это отразится на поддержке Украины.

Депутат отметил, что пока что непонятно, какую позицию по Украине займет Лейбористская партия. Он допустил, что в случае прихода к власти лейбористов, они могут стать «провозвестниками прекращения международной поддержки Украины и поворота к внутренней западноевропейской изоляции».

Если же Великобритания и США откажутся от поддержки Украины, то другие страны последуют за ними, считает Гончаренко. Это в итоге изменит ход боевых действий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что украинская энергетика в преддверии зимы стала просто объектом масштабного воровства. Он привел в пример судьбу глобального плана по строительству заглубленных и защищенных от удара с воздуха электроподстанций.

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      Александр Слабиев
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