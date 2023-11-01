Второй пилот поспорил с командиром воздушного судна и напал на него с оружием

CBS News: второй пилот напал на командира воздушного судна и пошел под суд

Второй пилот поспорил с командиром воздушного судна (КВС), напал на него с оружием и пошел под суд. Подробностями истории поделилось издание CBS News.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе неназванной иностранной авиакомпании в августе 2022 года. Однако обвинение во вмешательстве в деятельность летного экипажа второму пилоту Джонатану Данну (Jonathan Dunn) было предъявлено только в октябре 2023 года.

По словам генерального инспектора, у Данна возникли разногласия с КВС, который хотел изменить маршрут воздушного судна из-за медицинского происшествия с пассажиром. В обвинительном заключении, поступившем в распоряжение издания, говорится, что второй пилот напал на КВС с оружием и запугивал его.

Журналисты выяснили, что на момент инцидента обвиняемый работал в американской авиакомпании Delta Air Lines. Представитель перевозчика в ответ на обращение CBS News рассказал, что Данн больше не числится в компании и воздержался от дальнейших комментариев до завершения расследования.

Ранее лечивший депрессию грибами пилот попытался выключить двигатели самолета в полете. В документах федерального суда говорится, что Джозеф Дэвид Эмерсон (Joseph David Emerson) летел в качестве пассажира из Эверетта в Сан-Франциско (США) в свободное от работы время.