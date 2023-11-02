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16:35, 2 ноября 2023Ценности

Денис Симачев представил проект о переосмыслении культурного кода России

В Okko состоялась премьера проекта Дениса Симачева «Русские сезоны Симачева»

Фото: Okkо

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера авторского документального проекта дизайнера Дениса Симачева «Русские сезоны Симачева», созданного при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что цель представленного проекта — рассказать начинающим дизайнерам России, как переосмысливать культурный код страны и грамотно объединять его с современным искусством.

Это первый российский документальный сериал, который не только рассказывает об историях создания и развития современных брендов, но и позволяет дизайнерам вдохновиться работами коллег, а также проанализировать успешность собственного бизнес-проекта и исправить ошибки.

Ведущим «Русских сезонов» стал сам Симачев и его коллега Юра Грек. Они проехали по регионам России, чтобы встретиться с талантливыми авторами одежды, аксессуаров, предметов быта и интерьера, в основе которых лежат мотивы народной культуры.

В частности, премьерная серия посвящена красноярскому бренду очков BREVNO, который появился десять лет назад — тогда два друга решили совместить фактуру дерева с современным искусством. «Мне нравится, что они это переосмысление глубоко в ДНК своего бренда поместили. Ведь куда проще начинать делать что-то из дерева, исходя из музейных экспонатов или вдохновляясь старым зодчеством, а можно уйти в ультрасовременную стилистику, что они и сделали», — отметил в выпуске Симачев.

Первая серия «Русских сезонов Симачева» уже доступна к просмотру в Оkko. Позже ее можно увидеть в официальном сообществе Симачева во «ВКонтакте». Офлайн-премьера сериала состоится на «Российской креативной неделе — Сибирь», которая пройдет с 23 по 25 ноября в Красноярске.

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      Варвара Кошечкина
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