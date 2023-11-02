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14:28, 2 ноября 2023Из жизни

Илон Маск назвал причины срыва боя с Марком Цукербергом

Илон Маск обвинил Марка Цукерберга в отказе драться с ним в Колизее без рекламы
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Миллиардер Илон Маск обвинил американского интернет-предпринимателя Марка Цукерберга в отказе драться с ним в Колизее. Причины срыва боя он назвал в подкасте американского комика Джо Рогана.

По словам Маска, им не удалось договориться из-за рекламы. Миллиардер утверждает, что Италия была готова предоставить Колизей как поле для битвы. Однако Маск хотел, чтобы историческую арену не портили рекламными баннерами, а его противник якобы счел рекламные размещения принципиальными.

Я решил: мы не можем отказаться от такого предложения. Затем я подумал, что, если поединок состоится в Колизее, то, хоть я и люблю UFC и все такое, мы не будем лепить тонны рекламы на Колизее, потому что это великое историческое место. Мы же не хотим, чтобы это было как в NASCAR? И тогда Цук отказался

Илон Маск

Маск подчеркнул, что все еще готов драться с Цукербергом в любое время, в любом месте и при любых условиях. При этом он считает, что у него есть преимущество в весе, поэтому он непременно победит.

Ранее Министерство культуры Италии подтвердило, что вело переговоры с Илоном Маском. При этом министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано уточнил, что предложенное для поединка место находится не в Риме.

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О намерении Маска и Цукерберга помериться силами на ринге стало известно в конце июня. С тех пор Цукерберг успел получить синий пояс по джиу-джитсу и заявил, что готов к бою в любой момент. Маск пока ограничивается постами в соцсети и говорит, что ему потребуется несколько месяцев для восстановления после операции на спине, которую он якобы повредил, когда пытался поднять 160-килограммового сумоиста.

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      Екатерина Лобанова
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