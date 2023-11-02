В Конгрессе США призвали Байдена передать Киеву больше ракет ATACMS

Reuters: конгрессмены призвали Байдена передать ВСУ больше ракет ATACMS

Конгрессмены от Республиканской партии США призвали американского лидера Джо Байдена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше американских ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS. Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру», — передает издание содержимое письма, направленного Байдену членами Палаты представителей Майклом Макколом и Майком Роджерсом, а также сенаторами Джеймсом Ришем и Роджером Уикером.

Авторы дополнительно акцентировали внимание, что Россия, по их мнению, не пошла на эскалацию после предыдущей передачи ракет данного типа Киеву. Поэтому авторы призвали к наращиванию их поставок Украине.

Ранее стало известно, что ракеты ATACMS, поставленные ВСУ, оснащены кассетными боеприпасами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.