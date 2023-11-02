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11:24, 2 ноября 2023Бывший СССР

В США рассказали о подготовке Украины к ударам по энергетике

FT: Украина готовится к ударам по энергетической инфраструктуре зимой

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина готовится к ударам по энергетической инфраструктуре этой зимой, ведется укрепление подстанций для их защиты от осколков. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации издания, по всей Украине подстанции укрепляют бетонными блоками, чтобы защитить от ракетных ударов. При этом часть объектов энергетики перенесли под землю.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что страна стала «гораздо более подготовленной», чем перед прошлой зимой. По его словам, защита сработает «в 80–90 процентах случаев».

При этом директор киевского Центра исследований энергетической отрасли Александр Харченко считает, что если температура опустится ниже минус 10 градусов, то придется вводить нормированные отключения электричество на два-три часа.

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      Александр Слабиев
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