Посольство РФ заявило о нападках на живущих в США россиян

Посол Антонов: россияне в США подвергаются нападкам от украинцев и спецслужб

Россияне, живущие на территории Соединенных Штатов Америки, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб. Об этом в эфире Первого канала рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, они напуганы и боятся открыто говорить. Он уточнил, что в США проживают миллионы россиян, настроенных к РФ позитивно. Они хотят поддерживать связь со страной и не забывают историю.

«Сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы», — заявил посол.

Ранее МИД Германии обратился к соотечественникам с призывом прекратить нападки на проживающих в ФРГ россиян и белорусов.