Морпех ВСУ получил 17 лет тюрьмы за приказ обстрелять жилые дома в ДНР

Суд в ДНР дал 17 лет колонии морпеху ВСУ, приказавшему обстрелять жилые дома

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 17 годам колонии командира миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Ермоленко, отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Установлено, что 11 июля 2019 года 28-летний командир миномета первого минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты отдал приказ на проведение артиллерийского обстрела жилых домов. В результате этого домовладение в селе Чермалык Волновахского района получило повреждение, а находящийся во дворе мирный житель — несовместимые с жизнью осколочные ранения.